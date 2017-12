Aris wint weer met klein verschil van Den Helder

De basketballers van Aris hebben woensdagavond in een spannende wedstrijd net van Den Helder gewonnen. Aan het einde van het eerste, tweede en derde kwart stond Aris achter, maar uiteindelijk won de ploeg van Tony van den Bosch met 84-82. Met 24 punten werd Jeroen van der List de topschutter voor de Leeuwarder ploeg.

In oktober was de wedstrijd tussen beide ploegen in Den Helder ook al spannend. En ook toen won Aris met een klein verschil: 74-78. Den Helder staat op de laatste positie in de Dutch Basketball League, maar wonafgelopen week voor het eerst.

Zondag speelt Aris een uitwedstrijd tegen Landstede in Zwolle.