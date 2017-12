Europees thuisverlies voor volleybalvrouwen Sneek

De volleybalvrouwen van VC Sneek hebben de Europese thuiswedstrijd tegen Casalmaggiore verloren. In de Sneker sporthal werd het 0-3 in sets voor de ploeg uit Italië. Daarmee is het voor Sneek bijna onmogelijk om bij de laatste 16 van de CEV Cup te komen.

Nadat Casalmaggiore de eerste set met 18-25 won, deed Sneek het in de spannende tweede set een stuk beter. De vrouwen van Petra Groenland kreeg zelfs een setpoint tegen de Italiaanse topploeg, maar uiteindelijk werd het toch 24-26. In de laatste set was het verschil groter: 14-25 voor Casalmaggiore.

De return is op 10 januari in kleine stad in Lombardije.