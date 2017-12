Gevangenisstraf voor man (73) vanwege wietplantage

Een 73-jarige inwoner van Niawier moet een maand lang de gevangenis in. In de schuur achter de woning van de verdachte, aan de Bredewei, is in november 2015 een wietplantage met 267 planten aangetroffen.

Toen er in de schuur brand was uitgebroken, ontdekte de brandweer de plantage.De politie vond later meer dan 200 planten in de schuur en hennep, hasj en honderden joints in de woning van de verdachte. De man had er een verklaring voor: hij draaide joints voor de coffeeshop. De schuur zou verhuurd zijn aan twee Leeuwarders. De rechter geloofde de verklaring van de man niet en heeft de man een gevangenisstraf van twee maanden opgelegd, waarvan de helft voorwaardelijk is.

De man uit Niawier stond met zijn vrouw (74) en dochter (49) terecht. De rechter heeft de vrouw vrijgesproken, maar geloofde de verklaringen van de man en dochter niet. Naast de gevangenisstraf voor de man gaf de rechter een werkstraf van 75 uur aan de dochter.