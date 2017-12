Werkstraf geëist tegen Surhuizumer vanwege slaan met glas

Tegen een 23-jarige man uit Surhuizum is woensdagmiddag 120 uur werkstraf geëist, omdat hij een man met een glas in zijn oog zou hebben geslagen. De officier van justitie eist ook een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden.

Het incident vond in juni dit jaar plaats in Kollumerzwaag. Het 21-jarige slachtoffer uit Drachten kreeg op de dansvloer het glas in zijn oog geduwd. Hij heeft daardoor blijvende schade aan zijn pupil en hoornvlies opgelopen. Volgens de man uit Surhuizum was het een ongeluk. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.