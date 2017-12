Grootste gedeelte van Sneek en Witmarsum kan leven met azc

Het grootste gedeelte van de inwoners van Sneek en Witmarsum staat positief of neutraal tegenover een asielzoekerscentrum in hun omgeving. Dat is een van de conclusies uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, dat woensdagavond in Sneek werd gepresenteerd. Studenten en medewerkers van de UvA ondervroegen ruim 1600 inwoners van Sneek en 700 inwoners van Witmarsum, over hoe zij denken over een asielzoekerscentrum in hun omgeving. Naast de conclusie dat de meeste inwoners kunnen leven met een asielzoekerscentrum in hun omgeving, ondervindt een overgrote meerderheid ook geen overlast van asielzoekers.

Uit de antwoorden van de ondervraagde inwoners blijkt dat er een voorkeur is voor kleinere opvanglocaties voor asielzoekers. Ook geeft de meerderheid van de inwoners aan dat hun mening, sinds het moment dat asielzoekers in hun gemeente worden opgevangen, niet is veranderd. Een derde van de respondenten vindt wel dat de komst van asielzoekers een bedreiging vormt voor de Nederlandse cultuur.