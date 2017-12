VIDEO: Het gaat goed met de Friese economie

Friese ondernemers mogen na de crisis nu ook een feestje vieren: de economie van Fryslân is afgelopen jaar met ruim 2 procent gegroeid. Het gaat in sommige regio's zelfs zo goed, dat ze meedoen in de top van Nederland.

Vooral in Zuidoost-Fryslân is een flinke groei van het aantal banen te zien. Oost- en Weststellingwerf en de gemeenten Heerenveen en Smallingerland kregen er in totaal ruim 6 procent meer arbeidsplaatsen bij. Volgens de gemeente zit dit voornamelijk in sectoren zoals transport en de bouw. En terwijl het Noorden van Fryslân op het gebied van economische groei achterblijft bij het gemiddelde, doen ze het wel goed als het gaat om het terugbrengen van de werkloosheid. In het afgelopen jaar zijn in het Noorden van Fryslân 1,2 procent minder werklozen. De regio hoort hiermee bij de best presterende regio's van Nederland.

Probo uit Dokkum, onderneming van het jaar, is een van de snelst groeiende bedrijven in Nederland. Het is in 2,5 jaar tijd van 100 medewerkers naar 250 medewerkers gegaan. Economieredacteur Gerrit de Boer en directeur Rene de Heij van Probo praten over de groeiende economie in Fryslân Hjoed.