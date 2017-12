Zorgen over strepen op 60- en 80-km wegen in Achtkarspelen

Bij 60- en 80-kilometerwegen in Achtkarspelen moeten veel meer witte strepen worden aangebracht. Dat vindt de fractie van GemeenteBelangen Achtkarspelen. De partij heeft daar schriftelijke vragen over gesteld aan het college van B&W. Volgens de partij komen er veel klachten binnen van autobestuurders, die moeite hebben het wegdek te herkennen, vooral als ze verblind worden door de lichten van tegenliggers.

Voornamelijk in de herfst en winter is dit een probleem, zegt GemeenteBelangen. De fractie schrijft in een toelichting dat de gemeentelijke wegen vooral in deze periode veel worden gebruikt door bestuurders die naar hun werk gaan. De partij wil weten of het college iets aan de belijning wil doen en hoe lang het gaat duren voordat er een oplossing komt.