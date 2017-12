Bezoekers LF2018 moeten gratis kunnen plassen

Restaurants, cafés en winkels in Leeuwarden moeten komend jaar het tekort aan openbare toiletten in Leeuwarden opvangen en gratis hun wc beschikbaar stellen. Dat willen de gemeente en stichting Leeuwarden-Fryslân 2018. De stad en de provincie verwachten met Culturele Hoofdstad ongeveer vier miljoen bezoekers. Openbare toiletten zijn echter amper aanwezig in de stad.

Horecagelegenheden en winkels die mee willen doen, kunnen een speciale blauwe sticker op hun deur plakken, met de tekst 'Iepen húske' en de Engelse vertaling 'Pee for free'. Alle winkels en bedrijven in de binnenstad van Leeuwarden krijgen de sticker binnenkort toegestuurd. De eerste sticker wordt donderdagmiddag officieel opgeplakt, in het bijzijn van wethouder Sjoerd Feitsma. Die sticker zit op de deur bij een kledingwinkel aan de Nieuwstad.