Lintje voor twee raadsleden Menameradeel

Raadsleden Piet Drost en Sjef van der Lubbe van de gemeente Menameradeel zijn woensdagmiddag koninklijk onderscheiden. Uit handen van burgemeester Piersma werden de twee op het gemeentehuis benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Piet Drost is sinds 2002 raadslid voor Gemeentebelangen in Menameradeel. De laatste jaren was hij ook fractievoorzitter van die partij. Sjef van der Lubbe zit sinds 2006 in de gemeenteraad voor de Partij van de Arbeid en was de afgelopen jaren ook fractievoorzitter.