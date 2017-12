Wat zijn de trends in kerstversiering?

Alles goud, rood of paars, glitter en glamour of helemaal geen versiering? Hoe moet de kerstboom er dit jaar uitzien? "Blauw met goud is wel een trend dit jaar", vertelt Marcella Veldhuis uit Leeuwarden in De middei fan Fryslân. Ze is stijlinspirator en expert in etiquette. "Maar diverse stijlen kunnen, van industrieel naar rijk en uitbundig, maar ook simpel en stijlvol kan. Een industrieel interieur kun je bijvoorbeeld aankleden met een schapenvacht in een warme kleur. Een ieder heeft daarin een eigen keuze, doe wat bij je past en wat bij jouw interieur past. Vorig jaar waren natuurlijke materialen helemaal hot, nu zie je dat er weer mix and match is."

Vallend licht

De lichtstringetjes met 'vallend' licht, in verschillende kleuren, zie je ook steeds vaker. "Maar ook een ster van stevig karton voor het raam of aan een tak is sfeerfol. De versiering is een verlengstuk van jezelf. In een warme omgeving voel je je goed en kun je fijn kerst vieren."