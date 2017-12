Definitieve afsluiting van de Hendrik Algraweg

De Hendrik Algraweg bij Leeuwarden wordt vrijdag toch definitief afgesloten, een week later dan eigenlijk de bedoeling was. De Hendrik Algraweg was voor de komst van de Haak om Leeuwarden de doorgaande weg van Goutum naar Deinum. De gemeente wilde de weg eigenlijk al veel eerder afsluiten, maar moest wachten omdat de aansluiting van de Haak op de Marshallweg niet op tijd klaar was.

Vorige week was die afsluiting wel klaar, maar bleek dat de gemeente nooit officieel had besloten dat de Hendrik Algraweg gesloten zou worden voor doorgaand autoverkeer. Dat is afgelopen dinsdag nog geregeld; daarom wordt de weg vrijdag afgesloten. Landbouwverkeer blijft wel welkom op de weg.