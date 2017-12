Reconstructie moet duidelijkheid schietpartij Jonker geven

Er komt een reconstructie van de schietpartij bij ijsstadion Thialf waarbij Clafis-directeur Bert Jonker begin dit jaar gewond raakte. De 57-jarige verdachte van de poging tot moord op Jonker heeft helemaal niet geschoten. Dat zei zijn advocaat Tim Vis woensdag op de pro-formazitting in Leeuwarden. Volgens Vis is er geen kogel, huls of inslag aangetroffen op de plek waar het incident op 7 januari dit jaar was. Ook in de auto van Jonker zijn geen sporen gevonden, zegt de advocaat.

De verdachte zegt dat niet híj, maar Bert Jonker het wapen bij zich had en dat dat is afgegaan na een worsteling. Jonker zelf zegt dat het anders ligt en dat de verdachte op hem heeft geschoten. Om duidelijkheid te krijgen heeft de rechtbank ingestemd met de reconstructie.

De rechtbank besluit volgende week of de verdachte wordt vrijgelaten in afwachting van de rechtzaak. Kortgeleden is volgens zijn advocaat bekend geworden dat de man ernstig ziek is en behandeld moet worden. De rechtbank wil meer informatie over de ziekte voordat daar een besluit over wordt genomen.