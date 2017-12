Klok Koepelkerk Berltsum na restauratie terug

Na twee maanden heeft de Koepelkerk in Berltsum haar klok weer terug. De klok moest voor restauratie naar Duitsland. Hij was versleten op de plek waar de klepel de klok altijd raakt en daardoor ook enigszins vals. Na de restauratie heeft de klok zijn oorspronkelijke geluid teruggekregen. De mensen uit het dorp hebben de klok gemist en zijn blij dat die weer terug is. De klok is onderdeel van het project Under de Toer voor Culturele Hoofdstad.