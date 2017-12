Nieuwe beelden tonen vermiste Remon in Doelestrjitte

Er zijn nieuwe beelden gevonden van Remon Bruinsma. De jonge (19) uit De Westereen is bijna 14 dagen vermist na een avondje stappen in Leeuwarden. De familie is nog steeds zoekende, met vrijwilligers en politie, naar het laatste spoor van Remon. De camerabeelden waarop Remon is te zien, laten zien dat hij in de Doelestraat loopt. Dat is een straat bij de Groeneweg. Daar is te zien dat hij linksaf slaat richting het Oldehoofsterkerkhof. Daarna is er niets meer te zien.

Oproep voor beelden

De familie en politie vragen mensen die in de nacht van 1 op 2 december op de Groeneweg en omgeving iets hebben gezien om dat te melden en vragen opnieuw nadrukkelijk om camerabeelden op en rond de Groeneweg / Oldehoofsterkerkhof. Ook de andere kant van de Groeneweg willen ze graag bekijken om uit te sluiten dat hij een andere kant is opgelopen.