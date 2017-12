Nieuwe beelden tonen vermiste Remon in Doelestraat

Er zijn nieuwe beelden gevonden van Remon Bruinsma. De jongen (19) uit De Westereen is bijna 14 dagen vermist na een avondje stappen in Leeuwarden. De familie is nog steeds zoekende, met vrijwilligers en politie, naar sporen van Remon. De camerabeelden waarop Remon is te zien, laten zien dat hij in de Doelestraat loopt. Dat is een straat bij de Groeneweg. Daar is te zien dat hij linksaf slaat richting het Oldehoofsterkerkhof. Daarna is er niets meer te zien.

"Nachtmerrie"

"Het wordt steeds zwaarder", zegt Steffen Bruinsma, de vader van Remon. "Je weet het niet meer, er komen geen berichten binnen." De familie zoekt zelf nog steeds en krijgt veel hulp. "We kunnen niet stil blijven zitten." Ze willen camerabeelden opvragen van de pinautomaat op het Oldehoofsterkerkhof, want mogelijk is Remon daar op te zien. "We houden hoop. Misschien is hij meegenomen of in een auto gestapt, de stad uit. We verwachten niet dat hij in het water ligt." De familie krijgt bloemen en voelt veel medeleven. "Iedereen kijkt om zich heen." Het leven van de familie staat stil. "Alsof we op pauze staan: alles om je heen gaat door, maar er is geen rust. We hebben nog steeds hoop dat hij thuiskomt, dat hij nog leeft. We gaan door. Zolang hij nog niet is gevonden, blijft de hoop. Het is een nachtmerrie."

Oproep voor beelden

De familie en politie vragen mensen die in de nacht van 30 november op 1 december op de Groeneweg en omgeving iets hebben gezien om dat te melden en vragen opnieuw nadrukkelijk om camerabeelden op en rond de Groeneweg / Oldehoofsterkerkhof. Ook de andere kant van de Groeneweg willen ze graag bekijken om uit te sluiten dat hij een andere kant is opgelopen.

Tijdlijn

De beelden van de vermiste Remon Bruinsma bij de Doelestraat zijn niet nieuw, zegt de politie. De politie was al langer in bezit van de beelden waarop Remon te zien is. "We willen met klem benadrukken dat de beelden geen nieuwe informatie geven in de tijdlijn die we maken," zegt woordvoerder Ernest Zinsmeyer van de politie. De beelden zijn niet heel duidelijk, vindt de politie. Ze zijn maar van een paar seconden later dan de beelden die eerder van Remon zijn bekeken uit de Kleine Kerkstraat.