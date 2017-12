Schilderijen van vader en zoon Hofstra in Oosterwolde

In een winkel aan de Stationsstraat in Oosterwolde is vanaf woensdag een bijzondere tentoonstelling. Het gaat om schilderijen van vader en zoon Douwe en Jan Hofstra, twee bekende mannen uit het dorp. Douwe was jarenlang doarpsschilder, hij stierf in 1977. Jan volgde ook een opleiding tot schilder, maar door een handicap aan zijn voet werd hij sigarenboer in de schilderswinkel van zijn vader. Hij overleed in 2004. Achter de winkel staat een schuurtje, waar jarenlang niet naar omgekeken werd. Een paar jaar geleden vond de familie bij het opruimen van het hok, naast het schildersgereedschap, ook de schilderijen van de beide mannen, opgerold in dozen en kisten. De familie vond dat er iets mee gedaan moest worden.

In samenwerking met de stichting Kunstwerf, die houdt zich bezig met de promotie van kunst en cultuur in Ooststellingwerf, is een tentoonstelling samengesteld met het werk van de beide Hofstra's. Het werk is te zien van 13 tot en met 16 december. De toegang is gratis.