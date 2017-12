De brandweer is woensdag net na het middaguur opgeroepen voor een uitslaande brand in Sint-Nicolaasga. De brand zou in een woning of schuur aan de Heide 14 in het dorp zijn. De hulpdiensten zijn onderweg om het vuur te blussen. Het is onduidelijk of er iemand in het pand aanwezig is.

De brand is opgeschaald naar een middelbrand. Dit is gedaan omdat er sprake is van een uitslaande brand. Er is ook een groot waterstransport opgeroepen om het vuur te bestrijden.