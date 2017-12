Provincie vervangt 160 bushokjes door duurzame abri's

Met het in gebruik nemen van een nieuw bushokje bij Nijeholtpade is de provincie woensdag begonnen met de vervanging van 160 abri's. De bestaande hokjes langs de provinciale wegen zijn meestal behoorlijk verwaarloosd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd.

De provincie heeft 1,4 miljoen euro uitgetrokken om nieuwe bushokjes te plaatsen. Dit zijn duurzame abri's, met zonnepanelen en er is bij de bouw gebruik gemaakt van hardhout. Bij Nijeholtpade staat no de eerste nieuw abri. In de komende maanden worden de andere abri's geplaatst. In april 2018 moeten alle bushokjes zijn vervangen.