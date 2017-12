Opnieuw twaalf jaar cel geëist voor moord zonder lijk

Tegen de man die verdacht wordt van de moord op Michael de Vrieze uit Burum is in hoger beroep opnieuw twaalf jaar cel geëist. Het Gerechtshof in Leeuwarden heeft de behandeling van de moord woensdag toch doorgezet, ondanks dat de 39-jarige verdachte en zijn advocaat niet aanwezig waren. In de zaak bleek dat twee deskundigen, van de NFI en van de politie, van mening verschillen over de bloedsporen die in 2010 in de woning van De Vrieze zijn gevonden. De verdachte was in die tijd huisgenoot van De Vrieze. Hij werd in 2013 veroordeeld tot twaalf jaar celstraf. Het Gerechtshof bepaalde later dat de man zijn hoger beroep in vrijheid mocht afwachten. Hij werd daarna door de Vreemdelingendienst het land uitgezet naar Turkije.

De man had aangegeven dat hij bij de zitting zou zijn. Daarvoor had hij een visum nodig, maar dat visum is nooit aangevraagd. Zijn advocaat had zich eerder al teruggetrokken. Toch vind het Gerechtshof het maatschappelijke belang van de zaak te groot om de zitting niet door te laten gaan.