Kinderen vanaf 2 jaar al naar school in Smallingerland

Kinderen in Smallingerland kunnen voortaan als ze twee jaar zijn al naar de basisschool. Nu is dat nog vier jaar. De kinderopvang, waar nu vele twee- en driejarigen heen gaan, zal vervallen. De stichting Maatschappelijke Onderneming Smallingerland en de openbare en de christelijke basisscholen doen op dit moment onderzoek naar deze ontwikkeling, die ook wel 'voorschool' wordt genoemd. Een verplichting kan de gemeente niet instellen, maar het plan is dat alle kinderen van 2 jaar en ouder meteen naar school gaan. De overgang van de kinderopvang naar groep 1 van basisschool zou dan gemakkelijker worden. Bovendien kunnen kinderen met bijvoorbeeld een taalachterstand eerder worden geholpen.

Spelen blijft het belangrijkste

Volgens Teunis Wagenaar van Furore, de koepel van openbare basisscholen, is het niet de bedoeling dat kinderen van twee of drie al echt 'les' krijgen: spelen blijft het belangrijkste met nadruk op ontwikkeling. Wel komt er "een educatieve en pedagogische visie met een integraal programma voor onderwijs en ontwikkeling, uitgevoerd door één team dat bestaat uit pedagogisch medewerkers en leerkrachten met één leidinggevende voor school en voorschool".

In bijvoorbeeld de Wiken en de Drait in Drachten staan al brede scholen waar kinderopvang en de basisschool al in één gebouw zitten. Bij andere scholen moet worden onderzocht hoe de twee- en driejarigen daar kunnen worden ondergebracht. De initiatiefnemers voor de voorschool geven zichzelf een jaar of twee om de plannen uit te voeren. Deze plannen passen binnen een landelijke trend, ook in vele andere gemeenten wordt hier aan gewerkt. In Tytsjerksteradiel, waar Furore ook actief is, wordt volgens Wagenaar in januari meer bekendgemaakt over de plannen voor een voorschool.