Vitens zoekt nieuwe waterwinlocatie bij Gorredijk

Drinkwaterbedrijf Vitens begint in februari met een bodemonderzoek voor een mogelijk nieuwe waterwinlocatie tussen Gorredijk en Heerenveen. Een nieuw waterwingebied voor 6,5 miljoen kubieke meter per jaar is volgens Vitens nodig, om Fryslân ook in toekomst van water te kunnen voorzien.

Volgens het bedrijf groeit de vraag naar water in onze provincie sneller dan in andere Vitens-gebieden. Dat zou te maken hebben met het sterk verbeterde economische klimaat, waardoor bedrijven meer water nodig hebben. Het gaat dan onder andere om de nieuwe zuivelbedrijven in Heerenveen. De geplande uitbreiding van de waterwinlocaties in Noardburgum en Nij Beets is niet genoeg om dit op te vangen.

Het proefgebied waar nu gezocht zal worden, ligt tussen Luxwoude en Langezwaag. Voor omwonenden is er eind januari een informatiebijeenkomst.