VIDEO: Straffe saken, een ode aan de Blokhuispoort

In de Blokhuispoort borrelt en bruist het van de energie. Niet voor niets is dit cultureel erfgoed het kloppend hart van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Op dit moment wordt de Blokhuispoort ingrijpend verbouwd. De voormalige gevangenis ademt de sfeer van de afgelopen eeuwen. Er liggen veel verhalen achter die dikke muren, over de boeiende en wrede geschiedenis. Over de beul, de gifmenger, de ongelofelijke ontsnapping.

Filmmakers Wilfried Bijma en Ismaël Lotz gaan op zoek naar die verhalen. Ze maken in 2018 vier documentaires over het roemruchte verleden en het bruisende heden van de Blokhuispoort. Een voorproefje van de serie 'Straffe Saken' is nu al te zien bij Finster op Fryslân.