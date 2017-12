Sneker volleybalsters beginnen aan lastig Europees avontuur

De volleybalvrouwen van VC Sneek spelen woensdagavond in hun eerste Europese duel van dit seizoen in de CEV Cup. De ploeg van trainer Petra Groenland neemt het in de Sneker Sporthal op tegen de Italiaanse topploeg Casalmaggiore, die in 2015 landskampioen werd.

Klein Duimpje tegen de Reuzen

Het contrast tussen VC Sneek en de Italianen is groot. De Snekers zijn amateurs, gemiddelde leeftijd net boven de 20 jaar en de langste speelster Lize Braaksma is 1.90 meter. De Italianen zijn full-prof, ze wonnen in 2016 de Champions League, de gemiddelde leeftijd is bijna 30 jaar en ze hebben vijf speelsters van 1.90 en langer, met als uitschieter Brayelin Martinez uit de Dominicaanse Republiek van maar liefst 2.01 meter. Het is dus een beetje "Klein Duimpje tegen de Reuzen". Toch zullen de Snekers er alles aan doen om het de Italianen zo lastig mogelijk te maken. "Maar vooral ook genieten tegen deze Italiaanse toppers" is de opdracht van trainer/coach Petra Groenland aan haar jonge team.

De wedstrijd begint om 19.30 uur in de Sneker Sporthal. De wedstrijd is live op Omrop Fryslân radio te volgen.