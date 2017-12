In Fryslân minder gescheiden vrouwen

Van de 24 Friese gemeenten hebben 23 een lager percentage gescheiden vrouwen dan het landelijke gemiddelde. Is landelijk gezien 57 procent van de gescheiden inwoners vrouw, in Fryslân is dit bijna 55 procent. Dit blijkt uit onderzoek door een landelijke organisatie voor mediators. Alleen in Smallingerland ligt het percentage gescheiden vrouwen hoger dan het landelijke cijfer. Menameradiel is de gemeente met het laagste percentage gescheiden vrouwen.

Uit de cijfers blijkt verder dat Harlingen met ruim 11 procent het hoogste percentage gescheiden inwoners heeft.