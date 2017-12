De laatste weken: het einde van Littenseradiel

Na een proces van jaren met ideeën, inspraak, tegenstand en compromissen is het over een paar weken echt zover. Per 1 januari 2018 gaan vijf Friese gemeenten definitief verdwijnen. Franekeradeel, Leeuwarderadeel, Menameradiel, Littenseradiel en Het Bildt gaan op in Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke. We zijn deze week in de vijf gemeenten die er straks niet meer zijn.

Verslaggever Bauke Deelstra was woensdag in het gemeentehuis van Littenseradiel. In Wommels sprak hij met Betting Kroese. Hij is afdelingshoofd ruimtelijke ontwikkeling en werkt al 18 jaar in de gemeente. "Littenseradiel is een mooie Friese plattelandsgemeente met aandacht voor de dorpen en de inwoners. Het kan niet meer anders," zegt hij over de herindeling. "De gemeente is te klein om zelfstandig te kunnen voortbestaan en alle taken goed te kunnen uitvoeren." De afstand naar de burgers is nu heel klein. "We kunnen snel schakelen. Ik werk nu een paar weken in Leeuwarden en daar is het groot, groter, grootst. Het is heel erg wennen, je moet de lijnen leren kennen en alles gaat over veel meer schijven."

De verhuisdozen staan al in zijn kamer. "Ja, de ontmanteling is begonnen, de whiteboards, planten en schilderijen zijn al weg. De kasten en bureaus gaan volgende week." Vrijdag heeft hij zijn laatste werkdag. Hij handelt de lopende zaken nog af en draagt zaken over naar de volgende gemeente. De collega's gaan naar verschillende gemeenten. "Fryslân is niet zo groot, je komt elkaar wel weer tegen."

Bode

Ook sprak Bauke Deelstra met bode Jeltsje Schokkenbroek. Ze is 30 jaar geleden begonnen als schoonmaakster en rolde zo door naar de functie van bode. Dat doet ze al 25 jaar. "Ik begin 's ochtends in de kantine met de koffie. Sommige ambtenaren hebben dan zelf al iets gepakt, de zelfredzaamheid is hier groot. Maar ik breng elke kamer ook een blad met een kan koffie, kopjes en suiker en melk." Na al die jaren weet ze hoe iedereen zijn of haar koffie drinkt.

Ze heeft straks eerst acht weken vrij en gaat dan naar de gemeente Súdwest-Fryslân. "Maar misschien ga ik ook wel met vervroegd pensioen. Sneek zal prima zijn, ik vind het leuk om er te winkelen, maar Sneek is geen Wommels. We zijn hier een grote familie en helpen elkaar. Als ik last van mijn rug heb, helpen collega's met het sjouwen van de stoelen. Dat is grandioos hier."

Het laatste huwelijk, tussen Gerrit en Johanna uit Easterein, staat woensdagmiddag op de agenda. "Ja, dat is de laatste, dan gaat er wel even wat door je heen." De laatste weken was het druk op het gemeentehuis met mensen die nog in hun eigen gemeente hun paspoort of rijbewijs lieten verlengen.