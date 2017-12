Bij een ongeluk op de N359 bij Blessum is woensdagochtend een persoon gewond geraakt. Een auto en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De auto kwam daarbij voor een deel onder de vrachtwagen terecht. De traumahelikopter werd in eerste instantie opgeroepen, maar kon halverwege terugkeren. De provinciale weg is door het ongeluk afgesloten.