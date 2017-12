Nieuw fietspad Haskerdijken en Nieuwebrug

Haskerdijken en Nieuwebrug openen donderdag een nieuw fietspad. Sinds de jaren 70 is plaatselijk belang van de dorpen bezig om een goede fietsverbinding met Heerenveen te krijgen. Eindelijk is het nu zover. Het bestuur van plaatselijk belang is blij dat de verbinding van Akkrum naar Heerenveen nu doorloopt en berekend is op het hedendaagse fietsverkeer. Elke dag wordt het fietspad gebruikt door een paar honderd fietsers: schoolkinderen en mensen die fietsend naar het werk gaan. De veiligheid is nu sterk verbeterd. Het fietspad wordt donderdag officieel geopend door wethouder Hans Broekhuizen en gedeputeerde Sietske Poepjes.