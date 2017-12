Een primeur voor Ritsumazijl. Het dorp aan het Van Harinxmakanaal krijgt volgend jaar een biologische fietsbrug van 66 meter lang. De brug wordt gemaakt van biocompost op basis van vlas. Het gaat om een uniek project, want zo'n lange brug van biocompost is er nog niet. Directeur Geert Takke van het bedrijf Infracomposites nam dinsdag alvast een klein stukje van het circulaire bouwmateriaal mee naar de presentatie op het Provinciehuis in Leeuwarden.

Het project kost bij elkaar 6,6 miljoen euro.