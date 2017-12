'Moord zonder lijk': Hof buigt zich over zaak Friese schaker

Het gerechtshof in Leeuwarden buigt zich woensdag en donderdag over de mysterieuze dood van Michael de Vrieze (45) uit Burum. De Friese schaker verdween in april 2010. Hij woonde op dat moment in Groningen. Voor de doodslag op De Vrieze werd zijn 39-jarige Turkse huisgenoot in 2013 veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf, maar werd in 2015 vrijgelaten.

Vrijgelaten

Het lichaam van De Vrieze werd nooit gevonden. De rechters zagen toch genoeg bewijs om de huisgenoot in 2013 te veroordelen tot twaalf jaar cel. Zo zou er bloed zijn gevonden in het huis waar de mannen woonden. De verdachte ontkent betrokken te zijn bij de verdwijning. Hij werd in 2015 vrijgelaten door het hof om het verdere proces in vrijheid af te wachten.

Uitgezet naar Turkije

Vervolgens werd hij door het Openbaar Ministerie uitgezet naar zijn vaderland Turkije. Omdat Turkije geen burgers uitlevert, mag de verdachte niet naar Nederland komen om het proces bij te wonen. Dat was voor zijn advocaat reden om zich deze week terug te trekken uit de zaak.

Geen advocaat, verdachte of lijk

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft woensdag en donderdag dus te maken met een moordzaak zonder advocaat, zonder verdachte en zonder lijk.