CBS: Grotere economische groei in Fryslân

De economie in Fryslân is vorig jaar met 2,1 procent gegroeid. Dat meldt het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek. De Nederlandse economie als geheel groeide met 2,2 procent, wat betekent dat Fryslân ongeveer gelijk op gaat met de andere provincies. In 2015 had Fryslân nog een kleine economische groei van 0,5 procent. Er is dus sprake van een duidelijk economisch herstel in onze provincie.

Volgens het statistiekbureau was er met name in het zuidoosten van de provincie een flinke groei te zien. Het noorden van de provincie bleef juist achter op het gemiddelde. De grootste economische groei was vorig jaar in de provincie Noord-Holland. Dat ging met 3 procent vooruit.

De werkgelegenheid in Fryslân nam ook toe. Vooral in het zuidoosten was er een groei te zien in het aantal banen. In het noorden van de provincie is de werkloosheid het meest gedaald.