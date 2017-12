Provincie werkt niet meer mee aan salarisregeling SP

De provincie Fryslân zal vanaf januari het salaris van gedeputeerde Michiel Schrier niet meer overmaken aan de Socialistische Partij, maar aan Schrier zelf. Gedeputeerde Staten hebben dinsdag besloten om niet meer mee te werken aan de zogenoemde afdrachtsregeling van de SP. Bij de SP is het gebruikelijk dat politici door de partij worden betaald en dat de partij een deel van het salaris inhoudt.

De provincie Fryslân werkt nu niet meer mee aan die regeling. Het besluit van Gedeputeerde Staten volgt op een uitspraak van de rechter over die afdrachtsregeling en ook op een overleg daarover met de minister van Binnenlandse Zaken. De fractievoorzitters van de Provinciale Staten bespreken woensdag in het presidium hoe ze om willen gaan met de beloningen voor de Statenleden van de SP. Ook die worden nu toe overgemaakt aan de partij. Commissaris Arno Brok vindt dat het in de eerste plaats aan de Staten zelf is om daar een besluit over te nemen.

Gedeputeerde Michiel Schrier laat in een reactie weten dat er voor hem niet veel verandert. Hij zal nu voortaan zelf zijn maandelijkse afdracht overmaken aan de SP.