Wie wint popprijs: The Homesick, Thomas Azier of Deepgroves?

The Homesick, Thomas Azier en Deepgroves zijn de drie genomineerden voor de Fryske Popaward. Stichting Friesland Pop heeft de nominaties bekend gemaakt. Wie de winnaar is, wordt op 16 december bekend gemaakt op het Freezefestival in Neushoorn in Leeuwarden.

The Homesick uit Dokkum werd in 2014 bekend in Fryslân. Ze zijn doorgebroken in het Nederlandse clubcircuit. Hoogtepunt was de selectie voor het South by Southwest-festival in Austin, Texas. Daar sturen landen hun beste acts naartoe.

Thomas Azier groeide op in Nijeberkoop en won in 2012 de talentenprijs van Friesland Pop. Daarna verhuisde hij naar Berlijn om inspiratie op te doen voor zijn experimentele muziek. Voor zijn tweede album verhuisde hij naar Parijs. Hij was en is succesvol in binnen- en buitenland.

De derde genomineerde, Deepgroves, is een fabriekje voor vinylplaten. Chris Roorda en Pascal Thulin opereren vanuit de Blokhuispoort in Leeuwarden.