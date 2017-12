In een bluswagen van de brandweer van Heerenveen is dinsdagavond brand geweest. Die ontstond door kortsluiting in de bedrading. De brandweer was in de wagen op pad naar een oefenlocatie toen de kortsluiting ontstond. Er kwam veel rook bij vrij.

Het korps van Tjalleberd werd opgeroepen om te helpen, maar hoefde niet in actie te komen. De bluswagen is versleept en afgevoerd.