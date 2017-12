KNVB verhoogt vergoedingen speelsters damesvoetbal

Voetbalbond KNVB en de Oranjedames hebben een akkoord gesloten over de vergoedingen die de dames van de bond krijgen. Die zijn flink gestegen. Over het precieze bedrag wil de voetbalbond geen uitspraken doen, maar het gaat om een 'verveelvoudiging' van het bedrag dat de dames tot nu toe kregen, zegt de KNVB.

"Wij vinden dat ze het verdienen, omdat de prestaties aanzienlijk zijn verbeterd", zegt Jan Dirk van der Zee die bij de KNVB verantwoordelijk is voor het damesvoetbal. "Na een prachtig EK hebben ze recht op een hogere vergoeding. Bij de hoogte van de vergoeding moet je niet naar het herenvoetbal kijken. Het is niet met elkaar te vergelijken. Wij kijken naar wat voetbalsters verdienen in andere landen, zoals Noorwegen, Denemarken, Engeland en Frankrijk. Verder kijken we naar de commerciële inkomsten. Er is veel veranderd sinds deze zomer. Wij hebben nu volle stadions en een televisiecontract. Wij kijken ook naar de wensen en behoeften van de dames zelf. Het is een behoorlijk bedrag geworden."

De afspraken gelden vooralsnog voor twee jaar. Daar zit het WK van 2019 bij in en de plaatsing voor de Olympische Spelen in Tokio in 2020. De beste drie Europese landen op het WK plaatsen zich voor de Spelen.