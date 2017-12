Nederlandse garnalensector krijgt duurzaam MSC-keurmerk

De Nederlandse garnalenvisserij is sinds dinsdag officieel duurzaam. De sector heeft in Brussel het MSC-keurmerk gekregen. De collega's in Duitsland en Denemarken kregen het keurmerk ook. De uitreiking was op een bijeenkomst van de landbouw- en visserijraad. Voorzitter Kees van Beveren van de Coöperatieve Visserij Organisatie kreeg het eerste Marine Stewardship Council-keurmerk.

De garnalensector is al meer dan tien jaar bezig het keurmerk voor duurzaamheid te krijgen. Voor de sector geldt geen vangstquotum, en dat heeft vertragend gewerkt voor het krijgen van het keurmerk. De vissers hebben een tijd lang samen afspraken gemaakt voor het maximaal aantal kilo's te vangen garnalen per week, maar daarvoor kregen ze een boete van kartelwaakhond ACM.

De garnalenvissers uit de drie Waddenzeelanden hebben de afgelopen decennia hard gewerkt om aan de hoge eisen van het MSC-keurmerk te voldoen, zegt Van Beveren. De uitreiking is een kroon op hun werk. Het laat ook aan de consument zien dat de garnalen op duurzame wijze zijn gevangen. De certificering geeft een onafhankelijke bevestiging dat het garnalenbestaan gezond is, goed wordt beheerd en dat er een minimale invloed is op het andere leven in de zee, zegt Van Beveren.

De Marine Stewardship Council (MSC) is een onafhankelijke organisatie die een internationaal erkend milieukeurmerk heeft ontwikkeld voor duurzame wildvangst visserij.

Het volgende grote probleem waar de garnalensector voor staat, is de zogenoemde aanwalbrengplicht, die ook geldt voor andere sectoren van de visserij. Vanaf 1 januari 2019 moet alle vangst aan wal worden gebracht. Garnalenvissers proberen de bijvangst nu al zo klein mogelijk te houden met speciale netten.