Daniel Høegh: "Het is vooral een mentale kwestie"

"Het is vooral een mentale kwestie," zo zegt Daniel Høegh, de centrale verdediger van sportclub Heerenveen. "Het lijkt wel alsof we alleen 60 minuten goed kunnen spelen." Heerenveen won van de laatste negen wedstrijden maar twee keer en zag afgelopen zaterdag een 2-1 voorsprong uit hun handen glippen. "We raken snel uit balans. Er hoeft maar iets te gebeuren. Maar we moeten positief blijven. We kunnen heel goed voetballen. Iedereen in het team moet mentaal sterker worden en samen moeten we er over blijven praten." Heerenveen staat nu achtste, maar volgens Høegh moeten de supporters niet in paniek raken. "Dit is niks. Ik heb nog veel erger meegemaakt en gevochten tegen degradatie. Begrijp me niet verkeerd, het moet echt beter, maar dat lukt alleen door vooruit te kijken."

Reza Ghoochannejhad op de bank: "Accepteren en doorgaan."

Waarschijnlijk begint Reza Ghoochannejhad op de bank in de wedstrijd tegen Feyenoord van woensdag. Hij baalt ervan, maar is ook realistisch. "Vorig seizoen scoorde ik twintig goals, was ik belangrijk en werd ik speler van het jaar. Dit jaar heb ik genoeg kansen gekregen en ben ik minder. Elke voetballer heeft zo'n periode en ik heb dat nu. Dat moet ik accepteren." Reza maakt dan ook geen verwijten naar trainer Jurgen Streppel: "Die verwijt ik niks. Ik moet blijven doen wat ik altijd doe en positief blijven." Zo ziet Reza het wereldkampioenschap voetbal in Rusland met Iran nog niet in gevaar komen. "Daar ben ik nu nog niet mee bezig. Dat duurt nog een half jaar. Daar kan ik nu nog niet mee bezig zijn ook, want ik moet me nu eerst focussen op de eerstvolgende wedstrijd."

Zeneli en Ødegaard niet bij selectie

Heerenveen mist voor de wedstrijd in De Kuip alleen Arber Zeneli en Martin Ødegaard. Ødegaard komt dit jaar niet meer in actie door een enkelblessure. Heerenveen begint weer met dezelfde elf spelers als tegen VVV Venlo afgelopen zaterdag. Bij Feyenoord is de spits Nicolai Jörgensen weer fit. Dit weekend was hij nog ziek. Feyenoord mist wel Bart Nieuwkoop en Miguel Nelom en de al langer uitgeschakelde Eric Botteghin, Jan-Arie van der Heijden en Ridgeciano Haps. Bij Feyenoord spelen oud-Heerenveenspelers Sam Larson, Jeremiah St-Juste en Bilal Basacikoglu.

Opstelling Heerenveen: Hahn, Dumfries, Høegh, Pierie, Schmidt, Schaars, Thorsby, Vlap, Kobayashi, Veerman en Mihajlovic.