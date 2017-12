Twee pogingen in te breken in kerk: werkstraf

Een inwoner van de gemeente It Bilt heeft een werkstraf van 80 uur gekregen, omdat hij tot twee keer toe geprobeerd heeft in te breken in de kerk in Oudebildtzijl. De eerste keer had hij het gemunt op de kassa. Hij brak weer in, omdat hij dacht dat hij de eerste keer zijn mobiele telefoon in de kerk had laten liggen. Omdat toen het alarm afging, kwam de politie en pakte hem vervolgens op.

De man heeft een drankprobleem, maar zegt dat hij daar geen hulp voor wil. De reclassering zegt dat het geen zin heeft om hem verplicht onder toezicht te stellen.