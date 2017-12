VIDEO: Twee jaar na dwarslaesie nog steeds strijdbaar

Twee jaar na haar ongeluk maakt Milou Bosscher uit Heerenveen stappen vooruit met haar fysiotherapie. Het 15-jarige meisje kwam op 12 december 2015 op haar nek terecht tijdens het NK trampoline springen. De artsen concludeerden een dwarslaesie. Milou was vanaf de nek helemaal verlamd en zou zo blijven. Ze zou nooit meer kunnen staan of lopen, maar de familie Bosscher wilde die diagnose niet accepteren. En dat heeft er nu voor gezorgd dat Milou een paar maanden geleden, met behulp van braces, voor het eerst in twee jaar weer stond.

Therapie

Een paar keer per week gaat Milou naar De Roode Draak in Biddinghuizen. Het is een neuro-revalidatiecentrum dat verscheidene methoden van fysiotherapie combineert. De Roode Draak heeft een groot aandeel gehad in Milous verbeteringen. Ze pushen haar en proberen elke keer nieuwe dingen. "Wij zien dat Milou steeds sterker wordt. Haar armen worden sterker, ze kan zelfstandig gaan zitten en heeft meer controle over haar eigen lichaam", zei Janneke, de moeder van Milou. En toen kwam de dag dat Milou, met braces om, weer zelfstandig kon staan. "Eindelijk kon ik na anderhalf jaar weer eens staan. Dat voelde wel heel vreemd!", zei Milou.

De familie Bosscher heeft in de afgelopen twee jaar heel wat meegemaakt, maar probeert nu het leven weer op te pakken. Janneke: "Ik en mijn man zijn beide weer aan het werk, maar het is soms wel zwaar. Je bent altijd bezig, maar dat went ook wel weer. Het grootste verschil is nog hoe we tegen dingen aankijken. Kleine dingen kunnen voor ons heel bijzonder zijn. Milou heeft bijvoorbeeld een paar weken geleden Zwarte Piet gespeeld, dan zijn wij erg trots op haar."

Maar de familie is hierdoor ook sterker geworden zeggen beide dames. Milou: "We kunnen ook heel goed met elkaar lachen. En ik merk dat onze band veel hechter is. Je hebt elkaar nodig."

Toekomst

Janneke heeft altijd nog hoop voor de wetenschap. "Er worden allemaal dingen ontwikkeld, maar wij kunnen er op dit moment nog niets concreets mee. Maar ik denk dat er nog wel wat ontwikkeld gaat worden wat Milou kan helpen, bijvoorbeeld implantaten in het ruggenmerg."