Werkstraf voor slaan jongen in Leeuwarden

Een man uit Tytsjerksteradiel heeft een werkstraf van 80 uur gekregen, omdat hij deze zomer in Leeuwarden een jongen neer had geslagen. Het slachtoffer liep een zware hersenschudding op en verloor twee tanden. De verdachte zegt dat de jongen hem had uitgedaagd en hem een kopstoot had gegeven, maar daar zijn geen getuigen van.

De rechter lag hem, naast de werkstraf, ook een drugs- en alcoholverbod op. En hij mag 's avonds na acht uur niet meer naar de kroeg in Leeuwarden. De man uit Tytsjerksteradiel heeft psychische stoornissen. Daar wordt hij voor behandeld.