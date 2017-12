Zorgen over begroting van gemeente Leeuwarden

Gedeputeerde Staten maken zich zorgen over de begroting van de gemeente Leeuwarden over het jaar 2018. Die begroting voldoet volgens gedeputeerde Sander de Rouwe niet aan de criteria. ''Het is code oranje voor de gemeente Leeuwarden'', zegt De Rouwe. De gemeente komt nu onder repressief toezicht van de provincie. Dat betekent dat de gemeente plannen moet maken, die leiden tot een duurzame balans in de begroting van 2019.

Het nieuwe college van Leeuwarden moet in het voorjaar van 2018 maatregelen nemen die leiden tot een gezonde begroting. Naast de gemeente Leeuwarden komt de gemeente Waadhoeke onder preventief toezicht van de provincie. De reden hiervoor is dat die gemeente te laat was met het indienen van de begroting.