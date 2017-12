Educatief instituut Afûk in Leeuwarden heeft vanaf 1 februari een nieuwe directeur. Dat is Alex de Jager. Hij volgt Koen Eekma op. De Jager komt oorspronkelijk uit Fryslân, maar werkt momenteel als directeur externe betrekkingen en strategisch relatiebeheerder bij Hogeschool Inholland in Alkmaar.

Hij heeft altijd in het hoger onderwijs gewerkt. Alex de Jager is doctorandus in de Nederlandse taal- en letterkunde, met taalkunde als specialisatie.