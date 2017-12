Bekeuringen A7 helpen niet, grootste deel voor telefoon

De politie heeft de afgelopen maanden krap aan 2300 bekeuringen uitgeschreven op de A7, maar het heeft amper geholpen. Dat blijkt uit cijfers van de politie. Het aantal ongelukken is niet minder geworden en ook het aantal telefoongebruikers is ondanks een half jaar intensieve controle niet afgenomen. Dat was wel de bedoeling van de campagne op de A7.

Van de 2300 bekeuringen gingen er ruim 950 naar mensen die onder het rijden met hun telefoon bezig waren. Het aantal ongelukken was 306. Dat waren er maar drie minder dan in een eerdere vergelijkbare periode.