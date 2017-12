Stakingsprogramma voor kinderen in Drachtster Lawei

De Lawei in Drachten biedt dinsdag door de staking in het onderwijs een 'stakingsprogramma' aan kinderen aan. Voor een zacht prijsje kunnen kinderen met hun vaders en moeders of grootouders twee films en een voorstelling bekijken. Tientallen kinderen, ouders en grootouders maken gebruik van het stakingsprogramma van De Lawei. De films 'Dikkertje Dap' en 'De Griezelbus' staan op het programma en de voorstelling 'Hoe licht kan een wolk zijn'.

In De Lawei staan ook knutselbanken en er kan door de kinderen ook worden geschilderd.