Tieme Klompe nieuwe trainer Harkemase Boys

Tieme Klompe wordt de nieuwe trainer van Harkemase Boys. De 41-jarige Klompe heeft mondeling een akkoord bereikt met de club uit de derde divisie. Het contract wordt waarschijnlijk aan het einde van deze week getekend. Klompe zal dan zijn handtekening zetten onder een contract voor een jaar. Klompe is vooral bekend als speler van SC Heerenveen. Acht jaar lang had hij het shirt met de pompeblêden aan. Van 2009 tot en met de zomer van 2017 was hij trainer bij diezelfde club.