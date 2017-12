Leraren basisonderwijs staken in Leeuwarden

Tienduizenden leerkrachten leggen dinsdag het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk en het lage salaris in het basisonderwijs. Dat betekent dat er heel wat kinderen zijn die dinsdag niet naar school kunnen. De staking wordt geleid door de actiegroep 'PO in actie'. Die wil 1,4 miljard euro extra voor de leerkrachten om de werkdruk aan te pakken en het salaris te verhogen. Ook vinden de basisschoolleraren het niet eerlijk dat de collega's in het middelbaar onderwijs meer verdienen.

In oktober hebben de leerkrachten ook al een dag gestaakt. Toen was er een grote manifestatie in Den Haag. Die is er dinsdag niet, maar er zijn wel kleinere bijeenkomsten voor de stakende onderwijzers. Zo ook in Leeuwarden. Daar lopen actievoerders rond het middaguur naar het Waagplein. Er worden veel leraren en andere betrokkenen verwacht.