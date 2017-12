De politie heeft een hennepkwekerij in een boerderij aan de Aldemiede in Suwâld ontdekt. Mogelijk zit er ook een drugslaboratorium in het gebouw. Verdere details heeft de politie nog niet, omdat er eerst onderzoek door een speciaal team moet worden gedaan. De ontmanteling zal na het onderzoek worden gedaan. De politie heeft één persoon aangehouden.

Op hetzelfde adres werd in 2013 ook een hennepkwekerij opgerold.