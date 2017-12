De laatste weken: het einde van Leeuwarderadeel

Na een proces van jaren met ideeën, inspraak, tegenstand en compromissen is het over een paar weken echt zover. Per 1 januari 2018 gaan vijf Friese gemeenten definitief verdwijnen. Franekeradeel, Leeuwarderadeel, Menameradiel, Littenseradiel en Het Bildt gaan op in Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke. We zijn deze week in de vijf gemeenten die er straks niet meer zijn.

Verslaggever Timo Jepkema was dinsdag in Leeuwarderadeel, in Stiens. Hij sprak daar met opzichter Anne Veendorp van de buitendienst in de gemeente. Die werkt al ruim 33 jaar voor de gemeente Leeuwarderadeel. Nu heeft Veendorp nog het logo van die gemeente op zijn werkkleding, maar dat wordt straks anders. ''Het is hier zo gemoedelijk en klein'', vertelt hij. ''We doen alles wat we krijgen, en we krijgen van alles binnen. Aan opdrachten van de mensen. Maar straks krijgen we alleen het groen. Dat is toch wel jammer.''

Op het gebied van de groenvoorzieningen levert de herindeling voor de medewerkers dus nog wel wat veranderingen op. ''Het werk wordt wat eenzijdig. We hebben straks alleen het werk in het groen. Riolering doen we niet meer, zout strooien niet meer. Dat is wel jammer, maar het zal wel wennen hoor. En ik hoef ook niet zo lang meer. Wat er hier door de jaren heen is veranderd in Stiens? Niet eens zo heel veel, maar er komen wel steeds meer mensen uit de stad naar hier. Wij zijn het dus wel wat gewend.''