Weinig resultaat intensieve controles op de A7

Ondanks de intensieve controles op de A7 en de meer dan 2200 bekeuringen die uitgeschreven zijn, is het aantal bestuurders dat de mobiele telefoon onder het rijden gebruikt niet afgenomen. Ook het aantal ongelukken op de snelweg is niet afgenomen. Politie, justitie en Rijkswaterstaat hebben de afgelopen maanden campagne gevoerd om afleiding achter het stuur tegen te gaan. Toch waren er tussen april en oktober 306 aanrijdingen. Bijna hetzelfde aantal als de 309 in dezelfde periode in 2016.

Omdat het aantal ongelukken niet is gestegen, zijn politie en justitie wel tevreden over de campagne. Niet tevreden zijn ze over het veelvuldige gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur.