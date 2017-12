Voetballer Martin Ødegaard langer uit roulatie

Voetballer Martin Ødegaard komt dit jaar waarschijnlijk niet meer in actie voor SC Heerenveen. De Noorse speler heeft al lange tijd last van zijn enkel. Het herstel gaat goed, maar heeft tijd nodig, meldt de voetbalclub dinsdagochtend. De 18-jarige middenvelder kwam speelde eind november voor het laatst in de wedstrijd tegen PEC Zwolle. SC Heerenveen huurt de speler van Real Madrid. In dertien wedstrijden scoorde Ødegaard één keer.