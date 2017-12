Een 19-jarige vrouw uit Leeuwarden is in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden, nadat ze in een horecagelegenheid een jas en een beurs had gestolen. De vrouw maakte het daarna nog erger voor zichzelf door een politieagent een schop te geven. De vrouw is gearresteerd en mag een jaar lang geen horecagelegenheid bezoeken.